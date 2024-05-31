Аргентина не рассматривает возможность производства оружия для Украины, сообщил официальный представитель администрации аргентинского президента Мануэль Адорни на пресс-конференции. По его словам, у страны нет для этого возможностей. Власти Аргентины уже заявляли об этом в новостной заметке об Украине и своих намерениях, передает его слова РИА Новости.
Этого не будет. Более того, у нас нет возможности для производства того, что упоминалось в новостной заметке об Украине и возможных намерениях. Ничего такого не планируется в отношении совместной работы, — сообщил Адорни.
Таким образом власти страны отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского. Ранее он отметил, что Киев «хотел бы организовать совместное производство» дронов и систем защиты от беспилотников с Аргентиной. По его словам, предприятия можно создать на территории обоих государств.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что часть передаваемого Соединенными Штатами Украине оружия находится на территории Польши. Его могут передать киевским властям уже в течение нескольких дней, уточнил он.