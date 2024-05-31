Названа страна, которая наотрез отказалась производить оружие для Украины Представитель Аргентины сообщил, что страна не будет производить оружие для ВСУ

Аргентина не рассматривает возможность производства оружия для Украины, сообщил официальный представитель администрации аргентинского президента Мануэль Адорни на пресс-конференции. По его словам, у страны нет для этого возможностей. Власти Аргентины уже заявляли об этом в новостной заметке об Украине и своих намерениях, передает его слова РИА Новости.

Этого не будет. Более того, у нас нет возможности для производства того, что упоминалось в новостной заметке об Украине и возможных намерениях. Ничего такого не планируется в отношении совместной работы, — сообщил Адорни.

Таким образом власти страны отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского. Ранее он отметил, что Киев «хотел бы организовать совместное производство» дронов и систем защиты от беспилотников с Аргентиной. По его словам, предприятия можно создать на территории обоих государств.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что часть передаваемого Соединенными Штатами Украине оружия находится на территории Польши. Его могут передать киевским властям уже в течение нескольких дней, уточнил он.