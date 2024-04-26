В США назвали страну, где находится часть оружия для Украины Кирби: часть передаваемого США оружия для Украины находится в Польше

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Часть передаваемого Соединенными Штатами Украине оружия находится на территории Польши, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС. Его могут передать киевским властям уже в течение нескольких дней, уточнил он.

В этом списке есть позиции, которые могут быть переданы очень быстро — в течение нескольких дней. Как вы знаете, довольно много наших вооружений находится в Польше, — подчеркнул американский политик.

В то же время поставка других вооружений займет у Вашингтона больше времени, добавил Кирби. Точные сроки озвучат представители Пентагона, констатировал координатор по стратегическим коммуникациям.

Ранее сообщалось, что правительство США завершает работу над одним из крупнейших пакетов военной помощи для Украины. Власти готовятся подписать контракты с американскими подрядчиками на сумму до $6 млрд, писало издание Politico со ссылкой на осведомленные источники.

До этого руководитель Центра Североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева допустила, что вероятность нового кризиса в Соединенных Штатах остается высокой на фоне поддержки Украины. По ее словам, Белому дому со временем будет все сложнее продвигать новые законопроекты о помощи.