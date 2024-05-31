Россия вернула из плена 75 своих солдат: новости СВО на вечер 31 мая

Фото: МО РФ

Россия и Украина обменялись военнопленными. Об этом в пятницу, 31 мая, сообщили в Министерстве обороны РФ. Домой вернулись 75 российских военных, столько же солдат противника передано Киеву. Вернувшиеся домой бойцы будут доставлены в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России. Они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях ведомства.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения к утру 31 мая, читайте в материале NEWS.ru.

Обменялись живыми и мертвыми

Позже депутат Госдумы и представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев опубликовал в Telegram-канале видео возвращения российских военных, которые находились в украинском плену. В кадре они передают привет родным и шутят. Один заявил, что плен — ерунда после того, как он полгода жил с тещей. По словам другого военного, этот день они «долго ждали, но благодарны».

Перед этим «Коммерсант» со ссылкой на Саралиева рассказал, что Россия и Украина обменялись также телами погибших военных. Российская сторона вернула 45 тел, Киев получил 212.

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российский боец уничтожил четыре бронемашины Bradley

Telegram-канал «Mash на Донбассе» опубликовал видео, на котором боец «Отряда викингов» с позывным Манул на Запорожском направлении уничтожает сразу четыре американские бронемашины Bradley. По данным канала, он также ликвидировал 20 солдат ВСУ. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Также в пятницу, 31 мая, появились кадры того, как бойцы российской группировки войск «Север» поражают беспилотником зенитно-ракетный комплекс «Оса» ВСУ на Харьковском направлении. На опубликованных Telegram-каналом «Архангел спецназа Z» кадрах видно, как к установке приближается российский дрон и врезается в нее, вызвав взрыв. Экипаж сбежал, пишет канал.

Пентагон даст рекомендации Киеву, как бить по России

После сообщений о том, что Белый дом разрешил Украине стрелять по территории России своим оружием, газета The New York Times со ссылкой на источник написала, что администрация Байдена поручила Минобороны США передать Киеву инструкции по нанесению ударов. Как отмечается, глава Пентагона Ллойд Остин уже передал их командующему войсками США и НАТО в Европе генералу Кристоферу Каволи, который и передаст их Киеву.

Военный корреспондент Александр Сладков назвал это решение США «очередным поленом в огонь войны Украины против России». Он уверен, что РФ уже скоро прочувствует разрешенные американцами удары. Журналист задался вопросом, что теперь Москва «разрешит себе» в ответ на такой шаг со стороны Вашингтона.

В России заговорили о ядерном ударе

На этом фоне в России начались обсуждения темы применения ядерного оружия. Зампред Совбеза страны Дмитрий Медведев не исключил подобного сценария. По его словам, это не запугивание и не ядерный блеф.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«И сколько бы ни болтали отставные натовские пердуны, что Россия никогда не применит нестратегическое ядерное оружие против б. Украины и тем более отдельных стран НАТО, жизнь гораздо страшнее их легкомысленных рассуждений. <...> И это, увы, никакое не запугивание и не ядерный блеф», — заявил он.

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский считает, что ядерная реакция на агрессию Запада против России может приблизить «второе пришествие». Но этому есть альтернатива, считает он, — удар по спутниковой группировке. Именно с ее помощью Запад может корректировать удары всего, что «далеко летает и точно бьет», добавил Ходаковский.

Ослепить разведывательные спутники НАТО в космосе, чтобы они не могли помочь Украине, предлагает и военный эксперт Анатолий Матвийчук. Для этого, считает он, необходимо задействовать всю орбитальную группировку и создать мощное магнитное поле.

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