«Не ядерный блеф»: Медведев высказался о применении ТЯО на Украине Медведев не исключил применение нестратегического ядерного оружия против Украины

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Применение нестратегического ядерного оружия против Украины и отдельных стран НАТО не исключено, написал в своем Telegram-канале зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Таким образом он отреагировал на разрешение ВСУ со стороны Запада бить его оружием по территории РФ. По словам Медведева, это не запугивание и не ядерный блеф.

И сколько бы ни болтали отставные натовские пердуны, что Россия никогда не применит нестратегическое ядерное оружие против б. Украины и тем более отдельных стран НАТО, жизнь гораздо страшнее их легкомысленных рассуждений. <...> И это, увы, никакое не запугивание и не ядерный блеф, — заявил он.

Как отметил Медведев, сегодня Россия исходит из того, что применяемые украинскими войсками против нее дальнобойные средства поражения напрямую управляются военнослужащими стран НАТО. Он подчеркнул, что это не «военная помощь» ВСУ, а прямое участие стран Альянса в конфликте.

Это никакая не «военная помощь», а участие в войне против нас. И такие их действия вполне могут стать casus belli (повод для объявления войны. — NEWS.ru), — считает Медведев.

Ранее представитель Пентагона заявил, что американская администрация разрешила Украине применять против России поставленное Вашингтоном оружие. ВСУ смогут бить по российской территории в ходе контрбатарейной борьбы в Харьковской области. Разрешения на дальнобойные действия по внутренним территориям России Киев не получал.