Военэксперт назвал способ лишить Украину космической разведки НАТО Военэксперт Матвийчук: Россия должна ослепить разведывательные спутники НАТО

Фото: airuniversity.af.edu

Россия должна ослепить разведывательные спутники НАТО в космосе, чтобы они не могли помочь Украине, считает военный эксперт Анатолий Матвийчук. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что для этого необходимо задействовать всю орбитальную группировку. По мнению эксперта, нужно создать мощное магнитное поле.

Предположу, что Россия должна задействовать всю орбитальную группировку, чтобы полностью обезопасить себя с точки зрения космической разведки стран НАТО, систем, наводящих украинские ракеты на цели. Мы должны создать такое магнитное поле, которое ослепит все спутниковые системы НАТО, — высказался Матвийчук.

Американский бизнесмен и владелец SpaceX Илон Маск ранее заявил, что Россия пытается заглушить спутниковую связь Starlink на Украине. По его словам, это серьезная проблема, поскольку компании приходится тратить большие ресурсы, чтобы бороться с этим.

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер до этого выразил мнение, что Россия запустила противоспутниковый космический аппарат на околоземную орбиту. По его словам, это оружие способно атаковать другие спутники на низкой орбите Земли. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.