США обвинили Россию в запуске противоспутникового оружия в космос Пентагон: РФ могла запустить противоспутниковый аппарат на низкую орбиту Земли

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США считают, что Россия запустила противоспутниковый космический аппарат на околоземную орбиту, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер на брифинге для СМИ. По его словам, это оружие способно атаковать другие спутники на низкой орбите Земли. Трансляцию выступления на YouTube вело агентство Associated Press. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

16 мая Россия запустила на низкую околоземную орбиту спутник, который, по нашим оценкам, является, вероятно, противокосмическим оружием, предположительно, способным атаковать другие спутники на низкой орбите Земли, — сказал он.

Райдер отметил, что на той же орбите находится американский правительственный спутник. По его словам, Пентагон продолжит следить за российским аппаратом. Он отметил, что его характеристики сходны с вооружениями, которые выводились на орбиту в период с 2019 по 2022 год.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на замначальника космических операций генерала-лейтенанта Деанну Берт сообщила, что Пентагон разработал сеть защиты американских спутников для вывода из строя «вражеских объектов» и победы в возможной войне. По данным источников, США обеспокоены активностью России и Китая в космической сфере.