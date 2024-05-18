«Готовы сражаться и побеждать»: генерал ВС США допустила космическую войну NYT: США готовы сражаться и побеждать в космической войне

Пентагон разработал сеть защиты американских спутников для вывода из строя «вражеских объектов» и победы в возможной войне, пишет The New York Times со ссылкой на замначальника космических операций генерала-лейтенанта Деанну Берт. По данным источников, США обеспокоены активностью России и Китая в космической сфере.

Мы ни в коем случае не хотим, чтобы война распространилась на космос. Но если это произойдет, мы должны быть готовы сражаться и побеждать, — уточнила Берт.

Издание отмечает, что самые большие опасения США связаны с Китаем, который развернул «ряд космических средств, предназначенных для нападения» на американские силы. Как отметил министр ВВС Фрэнк Кендалл, США не могут успешно действовать в западной части Тихого океана, «если не разгромят их».

Помощник министра обороны по космической политике Джон Пламб назвал неизбежной милитаризацию космоса.

В Пентагоне отказались обсуждать какие-либо детали новой стратегии, отметив лишь, что к 2026 году планируется иметь «существенные орбитальные возможности, которые позволят США конкурировать в этой сфере.

В США ранее провели субкритическое испытание на ядерном полигоне в Неваде. Эксперимент стал первым в серии Nimble, он состоялся во вторник, 14 мая.