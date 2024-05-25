Маск заявил о попытках России заглушить Starlink на Украине Маск назвал серьезной проблемой попытки России заглушить Starlink на Украине

Фото: Grzegorz Wajda/Keystone Press Agency/Global Look Press

Илон Маск

Американский бизнесмен и владелец SpaceX Илон Маск в социальной сети Twitter (X) написал, что Россия пытается заглушить спутниковую связь Starlink на Украине. По его словам, это серьезная проблема, поскольку компании приходится тратить большие ресурсы, чтобы бороться с этим.

SpaceX тратит значительные ресурсы на противодействие попыткам глушения со стороны России. Это серьезная проблема, — заявил предприниматель.

Как отметил Маск, Россия успешно подавляет любые системы связи на Украине, за исключением Starlink. Он утверждает, что военнослужащие ВСУ активно используют доступ в интернет через терминалы его компании в зоне боевых действий.

Ранее командир подразделения дронов 125-й бригады с позывным Артист рассказал, что украинские военные «ослепли» перед российским наступлением в Харьковской области из-за выхода из строя спутников Starlink. По его словам, солдатам приходилось ориентироваться по радио и телефонам.

До этого Маск говорил, что спутники Starlink испытывают повышенную нагрузку из-за геомагнитной бури. Он назвал ее крупнейшей за последнее время. По словам миллиардера, спутники находятся под большим давлением, но пока выдерживают.