Россия и Украина успешно обменялись пленными Минобороны: Россия и Украина обменялись 75 пленными по итогам переговоров

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Российская и украинская стороны провели переговоры, по результатам которых произошел успешный обмен пленными, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России. На территорию РФ были возвращены 75 военнослужащих, столько же солдат ВСУ были переданы Киеву взамен.

В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 75 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы 75 военнопленных ВСУ, — заявили в ведомстве.

В министерстве отметили посредническое участие Объединенных Арабских Эмиратов в процессе обмена пленными. Освобожденные российские военные будут доставлены в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России. Бойцы пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях ведомства.

Ранее депутат Государственной думы Шамсаил Саралиев сообщил, что Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих. Российская сторона вернула 45 тел, Киев получил 212 тел украинских солдат.

До этого вице-спикер Госдумы Петр Толстой объяснил, почему сдавшиеся в плен украинские военные не могут быть сразу отпущены «на все четыре стороны». По его словам, сперва они должны пройти через процедуру фильтрации.