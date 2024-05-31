США разрешили ВСУ применять их оружие по России: новости СВО на утро 31 мая

Фото: МО Украины

Представитель Пентагона подтвердил, что администрация президента США Джо Байдена разрешила Украине использовать против России поставленное Вашингтоном оружие. Киев сможет бить по российской территории в ходе контрбатарейной борьбы в Харьковской области.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения к вечеру 30 мая, читайте в материале NEWS.ru.

Какие условия США поставили Украине

В Минобороны США отметили, что ВСУ смогут наносить ответные удары по российским силам, атакующим или готовящимся атаковать объекты на Украине. Разрешения на дальнобойные действия по внутренним территориям России Киев не получал.

«Наша позиция относительно запрета на применение ATACMS или средств дальнего поражения внутри России остается неизменной», — подчеркнул представитель Пентагона.

Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

До этого стало известно, что Джо Байден дал негласное разрешение Украине атаковать российскую территорию вооружением, поставленным Штатами, писала Politico со ссылкой на источники. Собеседники газеты уточнили, что речь идет только о соседних с Харьковской областью российских регионах.

Инсайдеры уточнили: Байден недавно потребовал от своей команды убедиться, что Киев сможет использовать оружие США для ведения ответного огня в Харькове. Таким образом, Украина может наносить ответные удары по российским силам, которые бьют по целям противника или готовятся нанести удар. Но позиция Вашингтона по дальнобойным ударам по России «не изменилась», добавил источник.

Politico назвала это разрешение «ошеломляющим сдвигом», который приведет к эскалации конфликта и подразумевает еще большее вовлечение США в конфликт. Судя по всему, пишет газета, на решение американских властей повлияло ухудшение позиции Украины на поле боя.

Заместитель директора по операциям Объединенного штаба Пентагона контр-адмирал Пол Спедеро заявил изданию, что разрешение Байдена «имеет военную ценность в нанесении ударов по законным целям в России».

Вооруженные силы Украины смогут использовать для ударов по целям на территории РФ американские истребители F-16, переданные им Данией, заявил министр иностранных дел страны Ларс Лекке Расмуссен. Глава ведомства подчеркнул, что Копенгаген принял это решение лишь сейчас, данное условие обсуждалось изначально.

Фото: U.S. Air Force/Keystone Press Agency/Global Look Press F-16

После передачи F-16 Украине перед Киевом встанет вопрос о размещении этих истребителей, рассказал NEWS.ru экс-главнокомандующий ВВС России генерал Владимир Михайлов. По его словам, в таком случае союзники страны могут прийти ей на помощь.

Генерал отметил, что даже один F-16 может представлять серьезную проблему, если сможет преодолеть ПВО России и нанести удар по ее территории. Однако РФ есть чем ответить на угрозу, считает он.

Как Запад толкает РФ к возобновлению ядерных испытаний

Запад постоянно показывает противоречивую картину в информационной войне против РФ, рассказал NEWS.ru политический обозреватель медиагруппы «Россия сегодня» Владимир Корнилов. По его словам, сейчас избирательные кампании в Европе строятся на нагнетании страха вокруг страны, но в то же время политики заявляют, что Москва блефует и никогда не пойдет на эскалацию конфликта.

«Мы должны сейчас продемонстрировать Западу наши возможности и способности, вернуться к полноценным ядерным испытаниям», — считает Корнилов.

По мнению политолога, Россия должна показать, что готова к любому развитию ситуации, в том числе самому печальному и катастрофическому. Это необходимо именно потому, что она хочет не допустить такого драматического сценария, добавил эксперт.

Ядерное оружие России — самый главный страх Запада, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, противники боятся его на уровне рефлексов, это заложено в них несколькими поколениями.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Толмачев также предположил, что США и их союзники могут попытаться развернуть ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) в Восточной Европе, поближе к российским границам. Он не исключает, что такие боеприпасы появятся где-нибудь в Польше и Румынии.

России необходимо провести демонстрационный ядерный удар, рассказал NEWS.ru замдиректора исследовательских программ Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) Дмитрий Суслов. По его словам, лучше всего сделать это там, где уже проходили такие испытания, — например, на архипелаге Новая Земля в Северном Ледовитом океане.

Политолог отметил, что для этих целей может подойти заряд любой мощности, даже минимальной. По его мнению, испытание продемонстрирует готовность России применить ядерное оружие в случае большой войны с НАТО. Эксперт добавил: в Североатлантическом альянсе уверены, что РФ не пойдет на этот шаг.

Как ВСУ атаковали РФ

Около 22:30 30 мая Вооруженные силы Украины обстреляли Первомайск в ЛНР, сообщил глава города Сергей Колягин. По его информации, было зафиксировано два прилета в один из жилых районов. Обстрел велся, предположительно, из РСЗО HIMARS. В результате был поврежден газопровод среднего давления, произошло возгорание растительности, уточнил Колягин.

Фото: Global Look Press

По его информации, сотрудники МЧС ликвидировали возгорание. Он добавил, что специалисты газового хозяйства перекрыли подачу в поврежденном газопроводе.

В Белгородской области украинский дрон-камикадзе атаковал «Газель», на которой ехали домой с работы сотрудники сельскохозяйственного предприятия в селе Зозули Борисовского района, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, один пассажир погиб, еще девять получили ранения.

Гладков отметил, что водитель транспортного средства пытался спасти пассажиров и остановился у ближайшего укрытия, но как раз в этот момент беспилотник ВСУ нанес удар по людям. Кроме того, губернатор сообщил, что в селе упавший дрон повредил кровлю частного дома, но в этом случае никто не пострадал.

Докладывают ли Путину об обстрелах Белгородской области

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер регулярно общается с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым об обстрелах региона. Обмен информацией происходит постоянно, подчеркнул представитель Кремля.

Что сказал автор Конституции Украины о легитимности Зеленского

Нелегитимность Владимира Зеленского, занимающего пост президента Украины после истечения срока его полномочий 20 мая, сконструирована специально, чтобы сделать невозможными переговоры с Россией, заявил один из авторов действующей Конституции Украины Дмитрий Табачник. Он назвал Великобританию одним из ключевых интересантов продолжения боевых действий на Украине, который пытается «вести свою игру».

На сегодняшний день Верховная рада Украины является единственной оставшейся легитимной структурой в стране согласно действующему законодательству, считает Дмитрий Табачник. Он напомнил, что было принято решение о запрете на проведение парламентских выборов во время действия военного положения.

Что Путин сказал об СВО

Президент России Владимир Путин, говоря об СВО, заявил, что все в конечном итоге обязательно встанет на свои места. Заявление главы государства прозвучало в ходе награждения семей орденом «Родительская слава».

На мероприятии российский лидер пообщался с семьей из Донецка. Ее члены признались, что им было бы легче, если бы 10 лет назад, в 2014 году, они знали, что республика в конечном итоге войдет в состав России и когда закончится СВО.

Фото: kremlin.ru/Валерий Шарифулин, ТАСС Владимир Путин

«Обязательно так и будет. В конечном итоге все встанет на свои места, и дети ваши найдут свои места — в жизни, в деле», — сказал президент.

Кто попросился на СВО

Столетний ветеран Великой Отечественной войны Ибрагим-Паша Садыков изъявил желание поехать на СВО. Ветеран рассказал об этом в здании Кремля, где Владимир Путин присвоил ему звание Героя России за мужество и героизм, проявленные в годы ВОВ. По словам Садыкова, махачкалинский военком ответил ему, что возрастной предел приема на спецоперацию составляет 60 лет.

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