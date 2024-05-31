Зеленский объяснил отказ от переговоров с Россией Guardian: Зеленский считает переговоры с Россией «нереалистичными»

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский вновь отказался от мирных переговоров с Россией, сообщила британская газета The Guardian, которая брала интервью у украинского лидера. По словам главы государства, переговоры с Москвой якобы являются нереалистичными.

Зеленский заявил, что переговоры с Россией нереалистичны. Он сказал, что мирное соглашение было бы «ловушкой», — сказано в материале.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин заявила, что Китаю будет трудно принять участие в мирной конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии. Дипломат пояснила, что план саммита расходится с требованиями Пекина и ожиданиями мирового сообщества.

До этого агентство Reuters сообщало, что китайские власти отклонили приглашение принять участие в швейцарской конференции по Украине, поскольку не были выполнены необходимые для этого условия. По данным издания, отказ Китайской Народной Республики присутствовать на форуме напрямую связан с тем, что российскую делегацию на мероприятие не приглашали. Уточняется, что среди условий для участия Пекина в саммите было признание форума как Киевом, так и Москвой. Помимо этого, в КНР настаивали на равноправном участии обеих стран в нем и на честном обсуждении всех предложений.