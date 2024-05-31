Названа причина отказа КНР участвовать в конференции по Украине в Швейцарии Reuters: КНР не будет на конференции по Украине в Швейцарии из-за отсутствия РФ

Фото: kremlin.ru/Сергей Карпухин, ТАСС

Си Цзиньпин

Китайские власти отклонили приглашение принять участие в швейцарской конференции по Украине, поскольку не были выполнены необходимые для этого условия, сообщает агентство Reuters. По его информации, отказ КНР присутствовать на форуме напрямую связан с отсутствием российской делегации на мероприятии.

Пекин отклонил приглашение, потому что условия для его участия не были выполнены, — говорится в публикации.

Уточняется, что среди условий для участия Китая в швейцарской конференции было признание форума как Украиной, так и Россией. Кроме того, Пекин настаивал на равноправном участии обеих стран в нем и на честном обсуждении всех предложений.

Конференция по Украине пройдет в швейцарском городе Бюргенштоке с 15 по 16 июня. Как заявил ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, объединение примет участие в форуме. ООН будет представлена в качестве наблюдателя.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после мирного саммита в Швейцарии Киев передаст Москве наработки по трем пунктам «формулы мира», которые будут обсуждать на мероприятии. Предполагается, что речь пойдет о ядерной и продовольственной безопасности, обмене всех военнопленных и возвращении украинских детей.