«Пляшут вокруг Зеленского»: политолог о разрешении Шольца бить по России Политолог Рар: лидеры Европы разрешением бить по России успокаивают Зеленского

Лидеры Европы, в том числе канцлер Германии Олаф Шольф, разрешением бить по России успокаивают президента Украины Владимира Зеленского, заявил в разговоре с NEWS.ru немецкий политолог Александр Рар. Эксперт считает, что европейские политики «встали в хоровод и пляшут» вокруг украинского лидера. По его мнению, таким образом они пытаются доказать, что не бросают Украину после отказа президента США Джо Байдена ехать на швейцарскую конференцию.

Сейчас кто кому не лень говорит, что украинцы могут использовать западное оружие, чтобы стрелять по России. Европейские лидеры таким образом встали в хоровод, пляшут вокруг Зеленского и кричат: видишь, мы тебя не бросаем. Успокаивают его после того, как Байден отказался ехать на швейцарскую конференцию, — пояснил политолог.

Рар предположил, что на самом деле лидеры европейских стран просто не знают, как остановить продвижение российской армии в зоне специальной военной операции. Политолог выразил уверенность, что до прямого столкновения Москвы и стран-участниц НАТО не дойдет.

На самом деле, европейцы не знают, что еще делать, чтобы остановить продвижение российской армии на поле боя. До прямого столкновения НАТО — Россия не дойдет, — заключил эксперт.

Пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Хебестрейт ранее заявил, что власти Германии сняли ограничения на использование оружия, переданного Украине, для ударов по российской территории. Он добавил, что Киев имеет право на защиту, в том числе от атак с приграничных районов РФ.