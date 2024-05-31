Появились подробности обмена телами военных между Россией и Украиной Депутат Саралиев: Россия вернула 45 тел военных ВС РФ в ходе обмена с Украиной

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россия и Украина осуществили обмен телами погибших военных, российская сторона вернула 45 тел, сообщил депутат Государственной думы Шамсаил Саралиев. Известно, что Киев получил 212 тел военнослужащих ВСУ, пишет «Коммерсант».

Агентство отмечает, что в последний раз Москва и Киев провели обмен 26 апреля. Тогда России передали 36 тел, а Украине — 140. Обмен по формуле «100 на 100» был осуществлен 8 февраля.

Координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР Виктор Водолацкий ранее заявил, что украинские пленные просят не включать их в обменные списки. По его словам, бойцы боятся репрессий, которые могут ожидать их по возвращении домой.

До этого военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что Киев стал отказываться от обмена пленными из-за того, что украинские солдаты, попавшие в плен, не хотят возвращаться на родину. По его мнению, военные ВСУ не хотят участвовать в обмене, боясь возвращения в зону боевых действий.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ранее сообщала, что Киев на протяжении нескольких месяцев отказывается возвращать порядка 500 пленных солдат. При этом причинами для этого, по ее словам, указываются надуманные условия.