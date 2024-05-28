Стало известно, почему пленные ВСУ просят не включать их в обменные списки Водолацкий: пленные ВСУ не хотят числиться в обменных списках из-за репрессий

Фото: МО Украины

Украинские пленные просят не включать их в обменные списки, сообщил РИА Новости координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Он пояснил, что бойцы боятся репрессий, которые могут ожидать их по возвращению домой.

Бойцы украинские, которых повылавливали на улицах, отправили на передовую, сдаются в плен и не хотят, чтобы их включали обменные списки, потому что будут против них определенные репрессии, — заявил Водолацкий.

Депутат также добавил, подразделения ВС России тем временем уверенно продвигаются вперед. Военные освобождают населенные пункты и уничтожают иностранных наемников.

Ранее стало известно, что за последнюю неделю в ходе боевых столкновений в зоне проведения специальной военной операции России в плен сдались 67 украинских военнослужащих. В МО также отметили, что за этот срок системы ПВО и авиация сбили два самолета МиГ-29 ВВС Украины.

При этом уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что Украина отказывается вернуть на родину 500 пленных военнослужащих ВСУ на протяжении нескольких месяцев. По словам омбудсмена, Киев выставляет новые надуманные условия. Она также добавила, что уже обратилась с просьбой принять меры к украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу.

Сенатор РФ от Крыма Ольга Ковитиди констатировала, что украинская сторона, отказываясь от обмена пленными, демонстрирует беспрецедентное нарушение прав человека. Решение Киева о выборочном обмене является «чудовищной и неприкрытой» дискриминацией и нарушением Женевской конвенции, подчеркнула она.