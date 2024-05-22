В Совфеде ответили на отказ Украины обменять полтысячи военнопленных Сенатор Ковитиди: отвергая обмен пленными, Украина нарушает права человека

Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apai/Global Look Press

Украинский военнопленный

Сенатор РФ от Крыма Ольга Ковитиди в разговоре с NEWS.ru заявила, что украинская сторона, отказываясь от обмена пленными, демонстрирует беспрецедентное нарушение прав человека. По ее словам, решение Киева о выборочном обмене является «чудовищной и неприкрытой» дискриминацией и нарушением Женевской конвенции от 12 августа 1949 года об обращении с военнопленными.

Украина в очередной раз демонстрирует беспрецедентное нарушение прав человека. Отвергая предложение российской стороны о полноценном обмене украинских военнопленных, находящихся под контролем российских войск, власти Украины приняли решение о выборочной репатриации своих же граждан-военнослужащих, — сказала Ковитиди.

Сенатор напомнила, что в Женевской конвенции говорится о недопустимости дискриминации солдат, прекративших участие в военных действиях. Их права должны учитываться независимо от расы, цвета кожи, религии или веры, пола, происхождения или имущественного положения, добавила она.

Ранее главред телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что у нее есть списки из 500 украинских военнопленных, которых отказывается обменивать Киев. Она отметила, что президент Украины Владимир Зеленский готов забрать только 38 членов батальона «Азов» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).