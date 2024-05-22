Симоньян рассказала, сколько украинских пленных не хочет менять Киев Симоньян обнародует список 500 украинских пленных, которых не меняет Киев

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Главред телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что у нее есть списки из 500 украинских военнопленных, которых отказывается обменивать Киев. Она пообещала опубликовать их вечером 22 мая. В своем Telegram-канале она отметила, что президент Украины Владимир Зеленский готов забрать только 38 членов батальона «Азов» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

У меня есть полные списки 500 украинских военнопленных, которых Киев вот уже четыре месяца отказывается обменивать. Зеленский отобрал 38 человек — «азовцев» и ко — и готов забрать только их. Остальные солдаты Украины Украине не нужны, — заявила Симоньян.

По ее словам, в списках есть ФИО и даты рождения военнопленных. Симоньян предположила, что украинским гражданам, женам и матерям «будет интересно ознакомиться».

Ранее военный корреспондент Семен Пегов в своем Telegram-канале WarGonzo сообщил, что Украина уже месяц игнорирует предложение России об обмене 500 пленных бойцов ВСУ. Он отметил, что данный факт сокрушает сообщения украинских СМИ о том, что Москва затягивает процесс обмена военнопленными.