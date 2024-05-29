Военэксперт раскрыл, почему Украина «отреклась» от своих пленных Военэксперт Матвийчук: украинские военнопленные не хотят возвращаться на родину

Фото: МО РФ

Украина могла «отречься» от своих пленных и приостановить обмен с Россией из-за нежелания самих плененных бойцов ВСУ возвращаться на родину, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он допустил, что солдаты боятся возвращения в ряды украинской армии или расследования, которое начнет СБУ.

Предположу, что Киев приостановил обмен пленными, так как сами украинцы не хотят возвращаться на Украину ни под каким предлогом — только не туда, так как их отправят обратно на фронт либо в СБУ, которая будет расследовать, как именно украинские военные оказались в российском плену, — пояснил эксперт.

Матвийчук отметил, что также Украина может быть обеспокоена из-за расследования Европейского суда по правам человека по факту пыток россиянина на Украине. По его мнению, Киев готовит постановочную акцию для Запада, чтобы показать, что на Украине якобы соблюдают все конвенции.

Не исключу, что Киев готовит постановочную акцию для Запада после начала расследования ЕСПЧ пыток российского военнопленного на Украине, якобы на Украине соблюдают все конвенции и очень хорошо обращаются с пленными, — заключил эксперт.

Координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР Виктор Водолацкий ранее заявил, что украинские пленные просят не включать их в обменные списки. По его словам, бойцы боятся репрессий, которые могут ожидать их по возвращении домой.