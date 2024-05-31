Ходаковский назвал альтернативу ядерному апокалипсису Ходаковский: удар по спутникам Запада может быть альтернативой ядерной войне

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Ядерная реакция на агрессию Запада против России, прикрываемую действиями Украины, может приблизить «второе пришествие», написал в Telegram-канале командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. По его словам, однако этому есть альтернатива — удар по спутниковой группировке. Именно с ее помощью Запад может корректировать удары всего, что «далеко летает и точно бьет», добавил он.

Какие еще меры мы можем предпринять? Помнится мне, еще совсем недавно запад слегка истерил по поводу наших возможностей нанести удар по спутниковой группировке... Не при ее ли помощи запад осуществляет разведку и наведение всего, что далеко летает и точно бьет? Уничтожение спутниковой системы противника — неплохая альтернатива ядерному апокалипсису, — написал Ходаковский.

В текущем конфликте Украина выполняет роль ширмы, добавил он. По словам Ходаковского, важно озвучивать, что Россия это понимает.

Ранее командир «Востока» также заявил, что применение ядерного оружия против своих противников для России не является нормой, в отличие от США. Таким образом он прокомментировал слова американского сенатора Линдси Грэма о том, что атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были «нормальными» и для Израиля применение такого оружия тоже было бы нормой.