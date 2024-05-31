Пентагон даст ВСУ рекомендации для ударов по России NYT: Пентагон даст ВСУ рекомендации по использованию оружия США

Фото: Air Force Senior Airman Edgar Grimaldo/defense.gov/

Белый дом поручил Минобороны США передать Украине инструкции по нанесению ударов по территории России, сообщили источники газете The New York Times. Глава Пентагона Ллойд Остин уже передал эти инструкции командующему войсками США и НАТО в Европе генералу Кристоферу Каволи, который передаст их Киеву.

Решение ослабить ограничения на использование полученного от США оружия Вооруженными силами Украины принял после непубличных дискуссий президент Джо Байден. Киев сможет бить по обстреливающим Харьковскую область или готовящимся к этому российским войскам. Однако ВСУ по-прежнему запрещено использовать системы ATACMS, наносить дальние удары по территории РФ и бить по нефтяным объектам.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ряд стран — участниц Североатлантического альянса никогда не накладывали ограничений на использование своего оружия, переданного Украине. Иными словами, они не запрещали ВСУ использовать его для нанесения ударов по объектам на территории России. По словам Столтенберга, например, Великобритания никогда не требовала от Украины, чтобы ее оружие применялось только в зоне СВО. Речь идет о дальнобойных ракетах Storm Shadow, уточнил он.