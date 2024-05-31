«Ловила ворон»: «иксоводы» подбили под Харьковом украинскую «Осу» «Архангел спецназа» показал кадры уничтожения ЗРК «Оса» под Харьковом

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Архангел спецназа Z» опубликовал видео уничтожения российской группировкой войск «Север» зенитно-ракетного комплекса «Оса» ВСУ. Как отмечается, кадры сняты на Харьковском направлении. На них видно, как к установке приближается российский дрон и врезается в нее, вызвав взрыв. Экипаж сбежал, пишет канал.

«Иксоводы» группировки «Север» уничтожили ЗРК «Оса» которая стояла и ловила ворон, — говорится в публикации.

Telegram-канал «Mash на Донбассе» ранее опубликовал видео, на котором боец «Отряда викингов» с позывным Манул на Запорожском направлении уничтожает сразу четыре бронемашины американского производства Bradley. По данным канала, он также ликвидировал 20 солдат ВСУ. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Во время заседания Совета министров обороны ОДКБ глава российского военного ведомства Андрей Белоусов заявил, что Вооруженные силы России на важных участках фронта в Харьковской области вынудили украинских военных отступить на восемь-девять километров. Он подчеркнул, что за 2024 год бойцы ВС РФ взяли под контроль 880 квадратных километров территории.

Тем временем, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров подтвердил, что Киев получил разрешение от Белого дома на использование оружия США для ударов по российской территории. Как пишет The Guardian, разрешение дано с ограничением — HIMARS можно использовать в приграничном с Харьковской областью регионе.