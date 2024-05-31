Появились кадры возвращения из плена 75 российских военных Депутат Саралиев опубликовал кадры возвращения из плена российских военных

Фото: МО РФ

Депутат Госдумы и представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев опубликовал в Telegram-канале видео возвращения из плена 75 российских военнослужащих. Взамен украинской стороне переданы 75 военнопленных ВСУ.

Российские солдаты в кадре передают привет родным и шутят. Один заявил, что плен — ерунда после того, как он полгода жил с тещей. По словам другого военного, этот день они «долго ждали, но благодарны».

Об обмене военнопленными ранее сообщили в Министерстве обороны России. Там отметили посредническое участие Объединенных Арабских Эмиратов в процессе. Освобожденные российские военные будут доставлены в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России. Бойцы пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях ведомства.

Координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР Виктор Водолацкий ранее заявил, что украинские пленные просят не включать их в обменные списки. По его словам, бойцы боятся репрессий, которые могут ожидать их по возвращении домой.

Не всех военных готов вернуть и Киев. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова ранее сообщала, что украинские власти на протяжении нескольких месяцев отказывается забирать порядка 500 пленных солдат. При этом причинами для этого, по ее словам, указываются надуманные условия.

Главред телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян до этого распространила списки из 500 украинских военнопленных, которых отказывается обменивать Киев. Она отметила, что президент Украины Владимир Зеленский готов забрать только 38 членов бригады «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).