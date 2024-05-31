В США объяснили ограничение применения своего оружия WSJ: США ограничили применение своего оружия, чтобы избежать столкновения с РФ

Фото: Air Force Senior Airman Edgar Grimaldo/defense.gov

Администрация американского лидера Джо Байдена географически ограничила применение своего оружия против России, чтобы избежать прямого столкновения с Москвой, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным собеседников газеты, Штаты одобрили применение ракет GMLRS, РСЗО HIMARS и артиллерийских систем «по командным пунктам, складам оружия и другим объектам на принадлежащей РФ территории, которые используются для проведения наступления» на Харьковском направлении.

При этом власти Соединенных Штатов не разрешили использовать дальнобойные ATACMS по территории России. Газета пишет, что «узкий географический охват» — это «попытка администрации Байдена ограничить риск того, что конфликт на Украине может перерасти в прямое столкновение между Вашингтоном и Москвой».

В пятницу, 31 мая, издание The New York Times сообщило, что в США ожидают начало первых атак Украины по России с применением американского оружия в течение нескольких часов или дней. Шеф Пентагона Ллойд Остин уже отдал приказ, позволяющий Украине наносить удары поставляемым США оружием по военным целям на территории России. По данным газеты, президент США Джо Байден дал Украине разрешение бить по целям внутри РФ своим оружием под давлением советников и ключевых союзников.