Стало известно, когда в США ждут украинских атак по России NYT: Вашингтон ожидает атаки Украины с оружием США в течение нескольких часов

Фото: МО Украины

В США ожидают, что Украина начнет первые атаки с применением американского оружия в течение нескольких часов или дней, сообщило издание The New York Times. Шеф Пентагона Ллойд Остин уже отдал приказ, позволяющий Украине наносить удары поставляемым США оружием по военным целям на территории России.

По данным газеты, президент США Джо Байден дал Украине разрешение бить по целям внутри России оружием американского производства под давлением советников и ключевых союзников. Американские официальные лица считают, что это может стать новой главой в противостоянии Киева и Москвы.

Решение ослабить ограничения на использование полученного от США оружия Вооруженными силами Украины принял после непубличных дискуссий президент Джо Байден. Киев сможет бить по обстреливающим Харьковскую область или готовящимся к этому российским войскам. Однако ВСУ по-прежнему запрещено использовать системы ATACMS, наносить дальние удары по территории РФ и бить по нефтяным объектам.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ряд стран — участниц Североатлантического альянса никогда не накладывали ограничений на использование своего оружия, переданного Украине. Иными словами, они не запрещали ВСУ использовать его для нанесения ударов по объектам на территории России.