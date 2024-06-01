В МО подтвердили, что у энергетических объектов Украины была «тяжелая ночь» В Минобороны подтвердили групповой удар по объектам энергетики на Украине

Фото: МЧС Украины

Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам энергетики на Украине, сообщили в пресс-службе Минобороны. В ведомстве уточнили, что поразить также удалось арсеналы хранения западного вооружения. Все поставленные цели были достигнуты, говорится в сообщении.

В ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики и транспорта Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам энергетики Украины, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса, — сообщили в Минобороны.

Также в ведомстве уточнили, что был нанесен удар по месту размещения группы технических специалистов, разрабатывавших полетные задания для ударных беспилотных летательных аппаратов. В целом поражены скопления живой силы и военной техники противника в 116 районах.

Ранее украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил, что предприятия страны пережили крайне тяжелую ночь. Там уточнили, что Вооруженные силы России обстреляли две теплоэлектростанции на территории страны. По информации пресс-службы, серьезные повреждения получило оборудование.