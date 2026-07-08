Туристка не выжила после фотосессии в российском регионе Две туристки упали со скалы на Урале во время фотосессии

Две туристки сорвались со скалы на Урале во время попытки сделать эффектные фотографии — одна из них погибла, вторая госпитализирована в реанимацию, сообщает Telegram-канал Baza. Женщины 45 и 46 лет изначально сплавлялись по реке Чусовой на катамаранах.

В ходе путешествия они поднялись на скалу Кын. В попытке сделать красивые снимки туристки оступились и упали вниз. Одна из женщин скончалась на месте, вторая получила тяжелые травмы и в настоящее время проходит лечение в больнице — ее жизнь вне опасности. По факту произошедшего прокуратура Пермского края проводит проверку.

Ранее американка без серьезного опыта в альпинизме чудом выжила после падения с горы в снежный покров, пролетев около 457 метров. Инцидент произошел во время восхождения 31-летней женщины на пик Шаста в Калифорнии в составе группы, в которой были и новички. В какой-то момент она потеряла опору и сорвалась.

Кроме того, китайская альпинистка Гуань Цзин погибла во время спуска со второй по высоте вершины мира К2. Причиной трагедии стал камнепад. Несчастный случай произошел на участке между первым промежуточным лагерем и базовым лагерем на маршруте через отрог Абруцци. Незадолго до этого спортсменка в составе группы более чем из 30 человек успешно поднялась на вершину.