Карлсон предположил, когда исчезнет Украина Карлсон: Украина может исчезнуть в ближайшие 50 лет

Фото: kremlin.ru

Такер Карлсон

Украина из-за предательства США может исчезнуть уже через 50 лет, поделился мнением американский журналист Такер Карлсон в ходе интервью с сыном бывшего президента США Дональдом Трампом — младшим, опубликованном на его странице в соцсети X. По его словам, Вашингтон уже распродает земли иностранным инвесторам и заполнят страну мигрантами из третьего мира.

Они уже распродают земли на Украине иностранным инвесторам, они заполнят Украину мигрантами из третьего мира, и Украина перестанет существовать через 50 лет. <...> Ни одна страна не предала их так, как это сделали мы, — сказал он.

Трамп-младший отметил, что не понимает, что действующая администрация Белого дома подразумевает под «победой на Украине». Он задался вопросом, идет ли речь о гибели украинцев и русских до тех пор, пока все не будут уничтожены.

Жюри присяжных в Нью-Йорке 30 мая признало экс-президента США Дональда Трампа ответственным за подлог финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. Бывшего главу государства признали виновным по всем 34 пунктам обвинения.

Дональд Трамп назвал обвинительное решение жюри присяжных «позором», заявив, что он невиновен и будет «бороться до конца». По его словам, судья Мерчан коррумпирован. Трамп добавил, что будет сражаться за «страну и конституцию».