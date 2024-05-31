Трампа признали виновным по всем пунктам обвинения Трампа признали виновным по делу о финансовом подлоге по 34 пунктам обвинения

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Дональд Трамп

Жюри присяжных в Нью-Йорке 30 мая признало экс-президента США Дональда Трампа ответственным за подлог финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс, передает ТАСС. По его информации, бывшего главу государства признали виновным по всем 34 пунктам обвинения.

Дональд Трамп стал первым в истории США бывшим президентом, которого жюри присяжных признало виновным в совершении преступления. Судья Хуан Мерчан объявил, что вынесение приговора назначено на 11 июля на 10:00 (17:00 мск). Финальное заседание состоится за четыре дня до общенационального съезда Республиканской партии, который пройдет 15–18 июля в Милуоки (штат Висконсин). На нем Трампа должны официально утвердить в качестве кандидата в президенты США от республиканцев.

Дональд Трамп назвал обвинительное решение жюри присяжных «позором», заявив, что он невиновен и будет «бороться до конца». По его словам, судья Мерчан коррумпирован. Трамп добавил, что будет сражаться за «страну и конституцию».

Дональд Трамп, вероятно, был вынужден продать свой самолет, поскольку услуги американских юристов гораздо дороже, чем в России, ранее рассказал адвокат Сергей Жорин. Также специалист отметил, что по американским законам проигравшая в суде сторона должна возместить все судебные расходы тому, на чью сторону встала инстанция.