Политолог задался вопросом об эффективности ударов по Украине Марков: после шестой крупной атаки по Украине непонятен результат

Фото: МЧС Украины

После шестой крупной атаки по энергосистеме Украины за три месяца непонятен результат, написал в своем Telegram-канале политолог Сергей Марков. По его словам, цель этих атак — снизить потенциал ВПК Украины и логистики ВСУ.

Ночью массированная атака на энергосистему Украины. Считается, что это шестая сильная атака за три месяца. Цель этих атак — снизить потенциал собственного ВПК Украины. И затруднить логистику ВСУ. В какой степени это удается — непонятно, — написал он.

Марков ранее заявил, что Россия не готова к разрешению конфликта на Украине по «корейскому сценарию». Он указал на слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, заявившего, что Москва пойдет на переговоры с Киевом лишь для того, чтобы достичь всех целей в рамках военной спецоперации.

Также Марков рассказал, что следующей целью российской армии на Авдеевском направлении станет город Покровск в ДНР. Он подчеркнул, что это направление фронта следует называть Покровским, поскольку Авдеевка уже давно находится в тылу.

Марков отметил, что дальше ВС РФ будут брать Павлоград и Днепр. По его словам, эти города являются исконно русскими.

Ранее Марков предположил, что задержания в Минобороны РФ начались сразу же, как бывшему министру обороны Сергею Шойгу удалось остановить украинское наступление. Политолог выразил мнение, что после этого президенту страны Владимиру Путину пришлось перевести Шойгу на другую должность, чтобы начать решать проблемы в ведомстве.