«Западу пора признать реальность»: политолог о готовности РФ к переговорам Марков: РФ не готова к разрешению конфликта на Украине по «корейскому» варианту

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Марков

Россия не готова к разрешению конфликта на Украине по «корейскому сценарию», поделился мнением политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале «Логика Маркова». Он указал на слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, заявившего, что Москва пойдет на переговоры с Киевом лишь для того, чтобы достичь всех целей в рамках военной операции.

По мнению Маркова, Запад долго себя убеждал, что Россия согласна остановить наступление на Украине по линии боевого соприкосновения. Как отметил политолог, там считают, что «Путин в Кремле мечтает о таком предложении». Эксперт также обратил внимание на публикацию Reuters от 25 мая, где говорилось о якобы готовности российского лидера начать переговоры, если на них будут зафиксированы границы, по которым сейчас проходит линия фронта.

Но Дмитрий Песков ясно вчера ответил: нет. Кремль требует мира на Украине, а не временного перемирия. Посол России в США в большом интервью еще раз сказал: нет. Нам нужен мир, а не перемирие. Западу пора признать эту реальность: корейской модели не будет, — написал он.

«Корейский» сценарий предполагает раздел Украины на две части, как это произошло с Корейским полуостровом в 1945 году, когда возникли государства КНДР и Республика Корея. США и СССР подписали соглашение о совместном управлении государством и распределении зон влияния. После корейской войны 1950−1953 годов КНДР и Республика Корея были разделены демилитаризованной зоной, однако остались враждующими государствами.

Ранее Reuters сообщало, что Путин якобы готов начать переговоры об урегулировании конфликта на Украине, если на них будут зафиксированы границы, по которым сейчас проходит линия фронта. При этом Россия продолжит боевые действия, если ее предложение останется без ответа, отметили собеседники.