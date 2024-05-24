Reuters: Россия готова к переговорам по Украине при сохранении линий фронта

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Президент России Владимир Путин готов начать переговоры об урегулировании конфликта на Украине, если на них будут зафиксированы границы, по которым сейчас проходит линия фронта, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленные источники. При этом Россия продолжит боевые действия, если ее предложение останется без ответа.

Путин может сражаться столько, сколько потребуется, но он также готов к прекращению огня — чтобы заморозить конфликт, — сказал один из источников.

Собеседники агентства добавили, что Путин был разочарован срывом переговорного процесса между Москвой и Киевом со стороны Запада. По мнению президента, на сегодняшний день успехов в ходе СВО достаточно, чтобы россияне восприняли их как победу. Как отметили источники, Путин считает, что новые достижения на поле боя потребуют мобилизации, которой власти хотят избежать.

В беседе с агентством пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что Путин неоднократно подчеркивал открытость России для диалога. По его словам, Москва не хочет «вечной войны».

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что власти Украины срывают инициативы по мирному урегулированию конфликта. По его словам, это связано с давлением со стороны Запада.