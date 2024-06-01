Политолог раскрыл, как Столтенберг может начать новую холодную войну с РФ Политолог Блохин призвал готовиться к долгосрочной холодной войне с Западом

Фото: Ben Kriemann/Keystone Press Agency/Global Look Press

Йенс Столтенберг

Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о ежегодных выплатах Украине в размере €40 млрд говорит о начале новой холодной войны России и Запада, заявил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в беседе с Lenta.ru. По его словам, его высказывание также свидетельствует о том, что Запад не откажется от поддержки Киева, как бы дорого это не было. Вместе с тем он предположил, что в Альянсе будут несогласные, а население начнет идти на протесты, но руководство продолжит гнуть свою линию.

Это показывает, что ни о каком отказе от поддержки Украины на Западе не думают, они понимают, что Украина обходится дорого, но будут продолжать это делать <...> США будут перераспределять финансовое бремя поддержки Украины. (...) Нужно готовиться к долгосрочной холодной войне с Западом и милитаризации европейских держав и экономик, — заявил Блохин.

Говоря о тяжести бремени, эксперт отметил, что сумма в €40 млрд — не фантастическая. По его словам, вероятнее всего, страны Европы смогут позволить себе такие затраты.

Ранее представитель Пентагона заявил, что администрация президента США Джо Байдена разрешила Украине использовать против России поставленное Вашингтоном оружие. Киев сможет бить по российской территории в ходе контрбатарейной борьбы в Харьковской области.