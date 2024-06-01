Прорыв ВС РФ, потери ВСУ: что происходит в Волчанске и Часове Яре 1 июня

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Бойцы ВС РФ продолжают штурм Часова Яра в ДНР и ведут ожесточенные бои в Волчанске под Харьковом. Что происходит в этих населенных пунктах утром 1 июня, есть ли продвижение российской армии?

Что происходит в Часове Яре 1 июня

Как передает Telegram-канал «Два майора», на Донецком направлении российские передовые подразделения смогли прорваться и перешли водоканал Северский Донец — Донбасс южнее Часова Яра, по которому ВСУ ранее выстраивали оборону.

«Южнее Часова Яра сообщают о переходе наших передовых подразделений водоканала Северский Донец — Донбасс, по которому ВСУ ранее выстраивали оборону. В микрорайоне Канал — бои в высотной застройке», — сообщает источник.

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» докладывает, что российский десант ведет непрерывный штурм Часова Яра и продвигается вперед.

«Продолжаются ожесточенные бои в микрорайоне Канал за многоэтажки, которые ВСУ превратили в свои крепости. Наш десант при поддержке танков, бронемашин, артиллерии и авиации планомерно выбивает врага», — пишет ресурс.

Украинские источники при этом сообщают, что бойцы ВС РФ смогли закрепиться в части застройки и продвинулись в частном секторе Часова Яра.

«Также продолжается продвижение с севера и юга, где наши войска смогли преодолеть канал и вклиниться в оборону врага», — передают «Военкоры Русский Весны».

Как пишет источник, украинские обозреватели в сводках подтверждают продвижение российской армии в Часове Яре.

«Очень тяжело. Накрывают артой и накрывают очень мощно. Кассетными тоже не забывают. Авиация сбрасывала КАБы. Дроны, ну те практически постоянно охотятся. Характер штурмов опять изменился. После массированного штурма 17–19 мая россияне атакуют малыми группами, заходя к позициям и пробиваясь в город. Затем опять атакует большое количество пехоты с бронетехникой», — цитируют украинские источники «Военкоры Русской Весны».

Telegram-канал «Фронтовая птичка» пишет, что Часов Яр сейчас является горячей точкой и потенциальным плацдармом для развития новых атак со стороны российской армии.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

Фото: МО РФ

Что происходит в Волчанске 1 июня

Согласно сводке «Двух майоров», сейчас в Волчанске Харьковской области идут ожесточенные бои в районе многоэтажек. При этом украинские войска предпринимают попытки контратак.

«На Харьковском направлении идут ожесточенные бои в Волчанске в районе многоэтажек. Противник предпринимает попытки контратаковать. На Липцевском направлении ВСУ обороняются в лесополосах и лесных массивах между н. п. Глубокое и Лукьянцы», — сообщает источник.

«Военкоры Русской Весны» пишут, что в районе населенного пункты Липцы и Волчанска ситуация не изменилась.

«На Липцевском и Волчанском направлениях без изменений. Продолжаются стрелковые бои в Волчанске», — передает ресурс.

Вечером 31 мая Telegram-канал «Рыбарь» сообщал о тяжелых боях севернее Липцев и в Волчанске.

«На Слобожанском направлении идут тяжелые бои севернее Липцев и в Волчанске. Российские войска выявляют и уничтожают технику и скопления живой силы ВСУ в приграничных районах Харьковской области, нанося урон переброшенным резервам противника», — писал источник.

По данным политика Олега Царева, украинские войска в Волчанске несут серьезные потери и бросают в бой новые резервы.

«На Харьковском направлении изменений на земле нет. В Волчанске встречные бои, штурмовики закрепляются в многоэтажках, ВСУ несут серьезные потери, вводят в бой все новые резервы. Отступать через реку в южную часть все труднее, в Сети публикуют видео с уничтожением последнего моста через Волчью», — сообщал Царев в своем Telegram-канале.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

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