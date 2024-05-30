Битва за Волчанск 30 мая: продвигаются ли ВС РФ, сколько еще осталось

Фото: МО РФ

Начальник пресс-центра группировки «Север» полковник Сергей Зыбинский сегодня заявил, что ВС РФ нанесли поражение ВСУ в районах Волчанска Харьковской области и продвинулись в глубину обороны украинской армии. Какие последние новости выходили о штурме города 30 мая?

Что рассказали в Минобороны о продвижении ВС РФ в Волчанске

По словам Зыбинского, ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике 82-й десантно-штурмовой и 3-й танковой бригад, а также 125-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Липцев, Волчанска, Вильчи, Нескучного и Малой Даниловки.

«Отразили четыре контратаки штурмовых групп 57-й мотопехотной, 71-й егерской бригады ВСУ и 13-й бригады национальной гвардии Украины», — говорится в заявлении начальника пресс-центра группировки «Север».

Также Зыбинский заявил, что были уничтожены 155-мм самоходная артиллерийская установка «Паладин», две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель».

«Потери ВСУ составили до 165 военнослужащих, две боевые машины пехоты, семь автомобилей, 152-мм гаубица Д-20, 155-мм самоходная артиллерийская установка „Паладин“, две станции радиоэлектронной борьбы „Буковель“ и склад боеприпасов», — подчеркнул полковник.

Какую часть Волчанска контролируют ВС РФ

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что ВС РФ контролируют примерно 50% города.

«Они (ВСУ. — NEWS.ru) постоянно предпринимают попытки контратаковать наши позиции. На сегодняшний день примерно 50% города Волчанска уже освобождено. Город разделяется речкой Волчьей, которая является естественной водной преградой. Мосты через эту реку уничтожены [ВСУ]. Сейчас происходят позиционные бои от улицы к улице», — отметил Ганчев.

Он также добавил, что все контратаки украинской армии заканчиваются большими потерями и уничтожением военной техники.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что в связи с острой нехваткой личного состава командование ВСУ для сдерживания наступления российских войск перебросило в город подразделения 101-й отдельной бригады охраны Генштаба ВСУ.

«Подразделения 101-й ОБрО предприняли попытку контратаки и, понеся потери (около 20 человек), отошли на исходные позиции. Тем временем подразделения 71-й ОЕБр ВСУ продолжают удерживать многоэтажные жилые дома в центре Волчанска, где их планомерно уничтожает артиллерия и авиация группировки „Север“. На отдельных участках направления продвижение ВС РФ в глубину составило до 400 метров», — говорится в публикации.

Фото: МО РФ

Что рассказал военнопленный ВСУ об обстановке в Волчанске

Военнослужащие группировки «Север» взяли в плен бойца батальона «Братство» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) ГУР Украины, который пытался штурмовать Козинку, а также четырех бойцов батальона «Солнышко» в районе Волчанска в Харьковской области.

Пленный боец «Братства» Демид Нетревожко рассказал, что командование приказало ему и его боевому товарищу взять еды, воды, боеприпасов и на три дня зайти на опорный пункт к пограничникам под Волчанском.

«10-го числа мы должны были сниматься, но приехало еще подкрепление из двух бойцов. Начался штурм, мы сдались в плен», — признался он.

Военнослужащий пояснил, что пришел в украинский спецназ из-за денег, но до последнего дня воевал бесплатно из-за бюрократических проволочек с оформлением.

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