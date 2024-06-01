Уничтожили живую силу, технику и опорники ВСУ: успехи ВС РФ к утру 1 июня

Фото: Никита Цицаги/NEWS.RU

Танки Т-90А группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные пулеметные расчеты, блиндажи и живую силу Вооруженных сил Украины. О каких еще успехах российской армии известно к утру 1 июня?

Что известно о работе танков Т-90А

В Минобороны РФ подчеркнули, что танковые экипажи группировки войск «Запад» эффективно выполняют огневые задачи в любых условиях в дневное и ночное время суток. Корректировка огня производится с использованием беспилотных летательных аппаратов.

«С передовой пришли координаты новой цели, и для экипажа танка Т-90А появилась работа, чтобы помочь нашим штурмовикам подавить огневую точку противника. Работа ведется с закрытой огневой позиции. О движении и работе противника в этом районе сообщила разведка с воздуха. Экипаж танка Т-90А точным выстрелом уничтожил пулеметную точку и живую силу ВСУ, находившуюся в лесополосе», — говорится в сообщении.

Что известно о продвижении российской армии вглубь обороны ВСУ

Подразделения группировки войск «Север» в ходе специальной военной операции на Украине продолжили за сутки продвижение вглубь обороны противника, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

Подразделения группировки войск «Север» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной и 82-й штурмовой бригад, 125-й и 152-й бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Нескучное, Синельниково, Юрченково, Липцы, Циркуны. Отразили четыре контратаки штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск.

ВСУ потеряли до 225 военнослужащих, танк, шесть автомобилей, склад боеприпасов.

Как расчеты САУ «Акация» уничтожили взводные опорные пункты ВСУ

В российском военном ведомстве сообщили, что расчеты САУ «Акация» группировки войск «Север» уничтожили взводные опорные пункты ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

«Позиции противника на пути нашей пехоты обнаружила разведка с помощью БПЛА. Координаты цели передали командованию артиллерийского взвода. Расчеты орудий оперативно выдвинулись на огневую позицию и нанесли серию ударов по противнику. Полученные от разведки координаты целей расчет „Акации“ отработал в течение 10 минут. Результат — за четыре выстрела взводный опорный пункт [противника] уничтожен, ликвидированы пять боевиков», — говорится в сообщении.

Уточняется, что артиллеристы группировки войск «Север» в круглосуточном режиме оказывают поддержку российской пехоте.

«Работаем очень интенсивно. И днем, и ночью, в любое время суток, приходят цели, приходят боевые задачи. От 20 до 50–80 выстрелов в среднем за день делаем. Штурмовики выявляют цели — огневые точки, артиллерию — то, что им мешает двигаться. Мы это подавляем», — рассказал командир самоходной артиллерийской установки «Акация» с позывным Ворон.

Что известно об ударе по блиндажу с пехотой ВСУ

Операторы беспилотных летательных аппаратов 1-го армейского корпуса Южной группировки войск поразили на Донецком направлении блиндаж с пехотой ВСУ, рассказали в МО РФ.

Осуществив запуск FPV-дрона, оператор вывел его на цель — блиндаж с пехотой противника в опорном пункте. Определив цель, оператор завел на нее беспилотник, его помощник в это время корректировал полет дрона, осуществляя точное наведение.

«Расчет FPV-дрона точно поразил личный состав ВСУ в блиндаже. Повторными ударами с применением системы сбросов боеприпасов были уничтожены еще несколько украинских боевиков», — сказали в ведомстве.

После выполнения боевой задачи, чтобы избежать ответного поражения противником, расчет ударных беспилотников оперативно сменил позицию.

«FPV-дроны очень часто используются нами для огневого поражения противника. Поражаем ими пулеметные точки, выводим из строя технику, поражаем машины, которые противник использует для ротации на линии боевого соприкосновения. За один выезд можем до десяти целей отработать», — рассказал оператор БПЛА с позывным Амур.

Как российские «Тюльпаны» ликвидировали опорник ВСУ

Расчеты минометов «Тюльпан» — самых больших в мире минометов — группировки «Восток» уничтожили на Южно-Донецком направлении опорный пункт украинской армии, отметили в Минобороны РФ.

«На одном из участков Южно-Донецкого направления огневое поражение живой силы и техники ВСУ осуществляют расчеты 240-мм самоходных минометов особой мощности „Тюльпан“ подразделений артиллерии группировки войск „Восток“. Расчеты минометов уничтожили опорный пункт ВСУ», — сказали в ведомстве.

Наведение миномета на цель и контроль поражения осуществил расчет беспилотника. После выполнения поставленной задачи боевая машина в кратчайшие сроки сменила позицию, чтобы уйти от возможного ответного удара, добавили в ведомстве.

Артиллерийские подразделения группировки «Восток» с первых дней принимают участие в СВО. За счет особых тактико-технических характеристик такие системы способны поражать наиболее сложные цели и важные объекты противника, подчеркнули в Минобороны. Для их поражения используются минометные мины массой от 130 до 230 кг. Они способны пробивать и бетонные перекрытия толщиной до трех метров.

Читайте также:

Атаки ВСУ на Россию ночью 1 июня: какие последствия, есть ли погибшие

Крупнейшая атака на Крымский мост и Керчь: как ВСУ обстреливают РФ 31 мая

Россия вернула из плена 75 своих солдат: новости СВО на вечер 31 мая