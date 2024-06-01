Атаки ВСУ на Россию ночью 1 июня: какие последствия, есть ли погибшие

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины каждый день совершают атаки на регионы России. Какие территории РФ оказались в опасности в ночь на 1 июня, что известно о последствиях?

Что известно о последствиях обстрела Донецка

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что после обстрела Донецка со стороны ВСУ погибли пять человек и трое получили ранения. По его данным, за минувшие сутки по территории региона было выпущено 66 боеприпасов с применением реактивной артиллерии, ствольной артиллерии калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, БПЛА-камикадзе. Всего зафиксировано 22 обстрела.

«В результате утреннего массированного обстрела из РСЗО по поселку Старомихайловка Кировского района Донецка погибли две женщины 1948 и 1988 г. р., мужчина 1985 г. р., ранены женщина 1951 г. р. и мужчина 1989 г. р.», — проинформировал Пушилин.

По его данным, при обстреле из ствольной артиллерии калибра 155 мм в селе Луганском Петровского района Донецка погибла женщина 1961 года рождения, в Александровке — женщина 1963 года рождения.

Какие регионы остались без света из-за атаки ВСУ

Вооруженные силы Украины атаковали город Шебекино с помощью дрона-камикадзе, написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его данным, под обстрел также попали села Новая Таволжанка и Архангельское. Глава области отметил, что пострадавших нет.

По информации Гладкова, в Шебекино в результате падения беспилотника с последующей детонацией был посечен осколками забор домовладения. Оперативные службы прибыли на место. Он также сообщил о последствиях обстрела в Новой Таволжанке и Архангельском.

«Есть повреждения на линии электропередачи, без света временно остаются жители сел Новая Таволжанка и Архангельское. Аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ», — резюмировал Гладков.

Где после обстрела ВСУ вспыхнул пожар

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов рассказал, что территория региона была неоднократно атакована со стороны Вооруженных сил Украины. По его данным, в результате обстрелов и сбросов с коптеров и дронов-камикадзе никто из жителей не пострадал, но в некоторых населенных пунктах вспыхнули пожары и были повреждены линии электропередачи.

«В деревне Городище загорелась трава на лугу, пожар оперативно потушен местным жителем. Также повреждена линия электропередачи <...>. Вблизи села Козино с украинского коптера сброшены взрывные устройства на работавшую в поле сельскохозяйственную технику <...>. В селе Горналь взрывом поврежден трактор. В Судже в результате атаки дрона-камикадзе была нарушена линия энергоснабжения, работа которой оперативно восстановлена», — написал Смирнов.

Он также предупредил население области об участившихся случаях запуска воздушных шаров со взрывчаткой со стороны Украины. Глава региона попросил к ним не приближаться и сразу же вызывать сотрудников экстренных служб.

В каком регионе сработала система ПВО

Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала российская система противовоздушной обороны. По его данным, воздушные цели были уничтожены на подлете к городу. Гладков отметил, что пострадавших нет.

Губернатор сообщил о ликвидированном возгорании кровли частного дома, произошедшем в поселке Разумное. Гладков добавил, что оперативные службы работают на месте, подомовый обход территории продолжится в светлое время суток.

«Еще в одном частном жилом домовладении выбиты окна, пробита одна из стен, разрушена кровля гаража и посечен забор <...>. Также осколками посечен один автомобиль», — проинформировал Гладков.

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