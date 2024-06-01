В Курской области из-за атак ВСУ вспыхнул пожар и отключали свет

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Территория Курской области 31 мая была неоднократно атакована со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов. По его данным, в результате обстрелов и сбросов с коптеров и дронов-камикадзе никто из жителей не пострадал, но в некоторых населенных пунктах вспыхнули пожары и были повреждены линии электропередач.

В деревне Городище загорелась трава на лугу, пожар оперативно потушен местным жителем. Также повреждена линия электропередачи <...>. Вблизи села Козино с украинского коптера сброшены взрывные устройства на работавшую в поле сельскохозяйственную технику <...>. В селе Горналь взрывом поврежден трактор. В Судже в результате атаки дрона-камикадзе была нарушена линия энергоснабжения, работа которой оперативно восстановлена, — написал Смирнов.

Он также предупредил население области об участившихся случаях запуска воздушных шаров со взрывчаткой со стороны Украины. Глава региона попросил к ним не приближаться и сразу же вызывать сотрудников экстренных служб.

Вооруженные силы Украины атаковали город Шебекино с помощью дрона-камикадзе, сообщал ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его данным, под обстрел также попали села Новая Таволжанка и Архангельское. Глава области отметил, что пострадавших нет.