Названы участки фронта в зоне СВО с самыми активными боями Марочко: на неделе активные бои происходили на всех участках фронта СВО

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

За минувшую неделю наиболее активные бои происходили в зоне ответственности 2-го армейского корпуса, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, серьезные боестолкновения наблюдались на всех участках фронта, от Харькова до находящейся под контролем Киева части территории Донецкой Народной Республики (ДНР).

Самые жаркие бои проходили у нас в районе Синьковки — это если мы берем север Луганской Народной Республики. Чуть ниже, в районе Стельмаховки, до сих пор продолжаются очень серьезные боестолкновения, — отметил Марочко.

Он добавил, что южнее, в Макеевке и Невском также идут довольно серьезны бои. По словам Марочко, почти две недели в районе города Часов Яр ведутся бои с «очень высокой» интенсивностью и плотностью огня. Эксперт отметил резко возросшую активность Вооруженных сил Украины и их попытки вернуть потерянные позиции. Однако, указал Марочко, на ряде участков фронта успеха они не имеют.

Ранее корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер заявлял, что для защиты Харькова ВСУ вынуждены отводить войска с других участков на фоне вопиющей нехватки бойцов личного состава. По его данным, острый дефицит украинских военных прежде всего наблюдается в районе боестолкновений близ Часова Яра, Клещеевки и Андреевки, где ожесточенные бои идут на протяжении многих месяцев.

22 мая Минобороны сообщило, что Клещеевка перешла под контроль ВС РФ. На данном направлении работают подразделения Южной группировки. По информации украинского военкора Богдана Мирошникова, ВСУ не могли построить там надежные фортификации из-за постоянного давления российских бойцов.