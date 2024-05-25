В Германии рассказали о решениях генштаба ВСУ по обороне Харькова Welt: ВСУ вынуждены оголять другие участки фронта для защиты Харькова

Фото: МО Украины

Для защиты Харькова ВСУ вынуждены отводить войска с других участков на фоне вопиющей нехватки бойцов личного состава, заявил корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер. По его словам, острый дефицит украинских военных, прежде всего, наблюдается в районе боестолкновений близ Часова Яра, Клещеевки и Андреевки, где ожесточенные бои идут на протяжении многих месяцев.

Чтобы обороняться под Харьковом, украинцам приходится отводить войска из других мест. И теперь там наблюдается их нехватка, причем вопиющая. Прежде всего, это касается Донбасса, — заявил журналист.

22 мая Минобороны сообщило, что Клещеевка перешла под контроль ВС РФ. На данном направлении работают подразделения Южной группировки. По словам украинского военкора Богдана Мирошникова, ВСУ не могли построить там надежные фортификации из-за постоянного давления российских бойцов.

Координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР Виктор Водолацкий ранее заявил, что российским войскам удалось вытеснить ВСУ из ряда районов Волчанска в Харьковской области. По его словам, сейчас под контролем России находится большая часть города.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил о перестрелке, завязавшейся между двумя отрядами ВСУ на Купянском направлении в районе населенного пункта Берестовое в ДНР. По его словам, причиной стали несогласованные действия военнослужащих и потеря связи с командованием.