На Украине назвали Клещеевку «попившей кровь ВСУ ямой» Украинский военкор Мирошников назвал Клещеевку «попившей кровь ВСУ ямой»

Фото: МО Украины

Населенный пункт Клеещевка, расположенный в Донецкой Народной Республике на юге от Артемовска, стал «попившей кровь ямой» для Вооруженных сил Украины, заявил в своем Telegram-канале украинский военный корреспондент Богдан Мирошников. По его словам, ВСУ не могли построить надежные фортификации в этом населенном пункте из-за постоянного давления бойцов армии России. Он также отметил, что некоторые его источники более недели не выходят на связь из-за тяжелых боев.

И яма много нашей крови попила, очень много, — написал военкор.

Населенный пункт Клещеевка взяли под контроль подразделения Южной группировки войск 22 мая. В Минобороны России также сообщали о нанесении поражения живой силе и технике 33-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 116-й бригаде теробороны в районах населенных пунктов Георгиевка, Острое и Константиновка.

23 мая военное ведомство РФ сообщило о взятии под контроль Андреевки в ДНР. В операции по взятию села также участвовали бойцы Южной группировки войск, пояснили в ведомстве.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис выразил мнение, что текущая ситуация для Вооруженных сил Украины в зоне боевых действий стала хуже критической. При этом он подчеркнул, что такая тенденция просматривается на всех направлениях проведения специальной военной операции.