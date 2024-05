Удары по РФ, контратаки ВСУ: что происходит в Волчанске, Часове Яре 31 мая

Украинские военные продолжают задействовать резервы в районе Волчанска, однако ВС РФ постепенно выдавливают их из города. Что происходит 31 мая в Часове Яре, Волчанске и на других участках Харьковского направления?

Что происходит в Волчанске, Часове Яре 31 мая

Telegram-канал WarGonzo сообщает, что в районе Часова Яра российские войска продолжают штурм восточного пригорода города.

«По позициям ВСУ работает артиллерия и авиация ВС РФ, нанося значительный урон украинским войскам, но гарнизон города продолжает оказывать ожесточенное сопротивление», — пишет канал.

Отмечается, что на Харьковском направлении продолжаются ожесточенные бои в центральной части Волчанска и на подступах к Липцам.

Канал «Два майора» отмечает, что ВС РФ постепенно выдавливают противника на менее выгодные позиции в Волчанске.

«В Харьковской области на Волчанском направлении продолжаются ожесточенные бои в городе. Штурмовые отряды прорвали оборону ВСУ в районе многоэтажек и продвигаются вперед, враг вынужден отступать вглубь района. На Липцевском направлении ВСУ силами до двух взводов контратаковали, но были отброшены. Продолжается ввод в бой подразделений резерва, которые планировались Киевом для контрнаступления», — отмечают авторы канала.

В районе Часова Яра, сообщают «Два майора», продолжаются наступательные действия ВС России на восточной окраине города, у Клещеевки и Богдановки.

В свою очередь глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в интервью РИА Новости рассказал, что российские военные выровняли фронт по Волчанскому и Харьковскому районам, взяв под контроль около 300 квадратных километров территории на севере региона только за май.

По его словам, ВСУ перебрасывают резервы на запад региона, однако не достигли значительных успехов. Он опроверг информацию, распространяемую противником через украинские СМИ, о подготовленных контратаках, утверждая, что это не соответствует положению дел.

«Кроме того, благодаря нашей наступательной операции на севере у нас также есть успехи на Купянском направлении — мы расширили нашу территорию еще на пять населенных пунктов», — добавил Ганчев.

Он выразил мнение, что такое продвижение является довольно быстрым.

Что известно о контратаках Украины

Накануне зарубежные издания Politico, The New York Times и Financial Times сообщили со ссылкой на источники, что президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары по целям на российской территории, но исключительно в районе границы с Харьковской областью. Главным сторонником снятия ограничений был госсекретарь Энтони Блинкен, который недавно посетил Украину и сделал «отрезвляющие выводы», отметила The New York Times.

31 мая Госдепартамент США подтвердил РИА Новости, что Байден разрешил ВСУ бить американским оружием по российской территории, хотя и с рядом ограничений.

«Президент недавно поручил своей команде дать Украине возможность использовать поставленные США вооружения в контрбатарейных целях в районе Харькова, чтобы Украина могла отвечать российским силам, атакующим или готовящимся атаковать ее», — уточнил представитель госдепа.

В свою очередь газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что американские чиновники ожидают, что первые контратаки Украины с применением американского оружия по территории РФ начнутся в течение нескольких часов.

