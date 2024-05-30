ВС РФ взяли под контроль половину Волчанска: новости СВО на вечер 30 мая

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

ВС РФ взяли под контроль почти 50% города Волчанска. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. По его словам, ВСУ постоянно пытаются контратаковать. Тем временем в Липцах российские силы заняли господствующие высоты. Это по его словам, позволит наносить удары по резервам ВСУ.

Первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий считает, что Волчанск и Часов Яр российские войска возьмут в ближайшее время. По его словам, населенные пункты являются самыми перспективными целями для этого.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 30 мая, читайте в материале NEWS.ru.

ВС РФ вышли на более выгодные рубежи в районе Урожайного и подбили самолет

ВСУ потеряли до 445 военных в зоне ответственности группировки российских войск «Запад», сообщили в Минобороны РФ. Более 305 военных ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности Южной группировки войск. Подразделения группировки «Восток» вышли на более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе противника в районе Урожайного в ДНР.

Также в ведомстве сообщили, что средства ПВО ВС РФ сбили самолет Су-27 украинских военно-воздушных сил. Помимо этого, за сутки российские бойцы уничтожили 24 вражеских беспилотника.

Европа обещает Украине снаряды «каждый месяц»

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что в рамках чешской инициативы Украина будет получать десятки тысяч боеприпасов каждый месяц. Он добавил, что первые поставки начнутся уже в ближайшие дни. Ожидается, что до конца этого года ВСУ получат сотни тысяч снарядов.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков незадолго до этого заявил, что страны НАТО провоцируют Украину продолжать бессмысленную войну с Россией. По его словам, западный военно-политический блок сознательно выходит на новый виток напряженности.

Фото: МО Украины

США и НАТО, отмечает он, намерены продолжать конфликт с Россией. Это грозит им серьезными последствиями. В конечном итоге это нанесет большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации напряженности.

Эскалацию остановит ядерный ультиматум?

Противники настойчиво продолжают проверять Россию на прочность, считает военный корреспондент Семен Пегов. По его словам, после удара ВСУ по радиолокационной станции «Воронеж-ДМ», являющейся объектом ядерной безопасности РФ, Запад начал «парад разрешений» на применение его оружия по территории России. Ситуацию также усугубляет передача Украине более сотни боевых самолетов. Он убежден, что остановить эскалацию со стороны Альянса сможет только ядерный ультиматум.

«Остановить их, скорее всего, сможет только ядерный ультиматум, вроде того, что был выдвинут в период Карибского кризиса. По-другому они все равно не поймут», — считает журналист.

Новый виток эскалации конфликта, последствиями которого может стать применение тактического ядерного оружия, может произойти в зоне СВО уже этим летом, считает экс-боец российского спецназа Александр Арутюнов. По его словам, для этого существуют несколько предпосылок, одной из которых является одобрение Западом ударов ВСУ натовским оружием вглубь России.

Дугин призвал российское общество «приучить себя к мысли о том, что оно мобилизовано»

Философ Александр Дугин считает, что российское общество должно приучить себя к мысли о том, что оно, по сути, мобилизовано. По его словам, воевать должен каждый на своем месте. Он напомнил, что об этом же недавно говорил и президент РФ Владимир Путин.

Успехом СВО станет не только «освобождение Украины от нынешнего режима», но и создание нового государства совместно с восточными славянами и украинским народом, считает он. Такие результаты, говорит он, станут не просто успехом, а победой над «гегемонией Запада и началом становления многополярного мира».

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