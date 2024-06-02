На Украине две ГЭС получили критический ущерб: новости СВО на утро 2 июня

Фото: МЧС Украины

На Украине были поражены две гидроэлектростанции (ГЭС), следует из сообщения компании «Укргидроэнерго». Отмечается, что ГЭС получили критический ущерб. Кроме того, повреждения получили три энергетических объекта в Львовской области.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения к вечеру 1 июня, читайте в материале NEWS.ru.

Какая сейчас обстановка в зоне СВО

Массированный удар по Днепропетровской ГЭС был нужен для того, чтобы парализовать военно–промышленный комплекс Украины, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Это стало своеобразным ответом на атаки ВСУ по российским регионам, считает он. Минобороны России информацию не комментировало.

Дандыкин предположил, что ВС РФ и раньше били по Днепрогэс, после чего украинцы спустили воду ниже по течению, но «боком это не вышло», как на Каховской ГЭС. Фактически генерации на Украине осталось 5% для обеспечения АЭС. Это значит, что производство российских ракет увеличилось кратно, несмотря на стоимость, пояснил эксперт.

Кроме того, это ответ на украинские обстрелы Белгорода со стороны ВСУ. После ответного обстрела по Днепрогэсу с электроэнергией и топливом на Украине будет еще хуже, пояснил военэксперт.

Фото: hutchison/Global Look Press ДнепроГЭС

Военный корреспондент Александр Сладков сообщил, что аэродром в городе Стрый в Львовской области атаковали, чтобы лишить Украину возможности использовать его для боевых самолетов, поставляемых Западом. По его словам, он бывал на этой авиабазе в годы своей военной службы. Она пригодна для посадки F-16, и ВС РФ это учли, поэтому «вскопали ее ракетами», уточнил Сладков. Минобороны России эти сведения не комментировало.

Вооруженные силы РФ поразили центр управления беспилотниками ВСУ, где специалисты разрабатывали летные задания для ударных БПЛА, сообщили в Минобороны России. По информации ведомства, к ударам привлекли оперативно-тактическую авиацию, дроны, ракетные войска и артиллерийские группировки.

Военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что Вооруженные силы Украины начали использовать системы вооружения западного производства для ударов по «старым» территориям РФ. По его словам, применение подобных ракет невозможно без специалистов, знакомых с их устройством. Министерство обороны РФ эти данные не комментировало.

Военкор добавил, что, вероятнее всего, все атаки были согласованы с западными кураторами. По его мнению, это может говорить о решении США пойти на новый виток эскалации.

Вооруженные силы Украины сталкиваются с серьезными трудностями на восточном фланге в зоне проведения военной операции, заявил бывший глава пресс-службы генштаба ВСУ полковник Владислав Селезнев. По его словам, на этом участке российские военные имеют значительное преимущество. Он отметил, что наиболее сложная ситуация складывается на Покровском, Кураховском и Краматорском направлениях. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Фото: МО Украины

Оборона ВСУ на Харьковском направлении разваливается, заявил британский военный эксперт Александр Меркурис. По его словам, армия Украины фактически попала в окружение под Волчанском, оборона там рушится и стоит ожидать продвижения ВС России.

Как ВСУ атаковали РФ

Осколки беспилотника упали на пляж и в районе рынка в Белгороде после работы системы противовоздушной обороны, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, на подлете к городу были сбиты несколько воздушных целей. По предварительной информации, пострадавших нет.

Мирный житель пострадал при обстреле города Шебекино в Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины, заявил Вячеслав Гладков. По его данным, раненый является сотрудником коммерческого предприятия.

Губернатор также пояснил, что на территории предприятия в результате атаки осколками был посечен один автомобиль. Оперативные службы работают на месте, добавил он.

В результате обстрела частного сектора в селе Новогоровка Токмакского района погибли два человека, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, жертвами стали 36-летняя женщина и ее 13-летняя дочь. Подростка доставили в больницу. Врачи не смогли спасти девочку, она умерла в реанимации.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших. Он уточнил, что родственникам будет оказана вся возможная помощь.

Фото: МО Украины

Где гремели взрывы на Украине

Второй за день взрыв произошел в городе Кропивницком в центральной части Украины, сообщало украинское издание «Суспильне». На всей территории Кировоградской области была объявлена воздушная тревога.

Ради чего Запад помогает Украине

Запад интересует на Украине только ее плодородные земли, рассказал NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков. По его словам, иностранные компании захватили многие угодья, в том числе в ходе приватизации. Он считает, что в меньшей степени Западу нужны полезные ископаемые. А на Украине руководство только и заботилось, как бы что-то продать и заработать, указал Цеков.

Что Зеленский ответил Трампу

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп будет лузером, если поддержит идею завершения конфликта на Украине компромиссом с Россией. По его словам, в ответ на нежелание Киева с этим мириться потенциальный глава Белого дома может пригрозить остановкой поставок.

Трамп на Либертарианском национальном съезде в Вашингтоне вновь пообещал прекратить украинский конфликт в случае переизбрания на пост главы Белого дома. По его словам, Соединенные Штаты потратили слишком много денег на Украину. Трамп пообещал остановить «поход» действующего президента США Джо Байдена к третьей мировой войне.

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