На Украине назвали три самых сложных направления для ВСУ Полковник ВСУ Селезнев: армия сталкивается с проблемами на восточном фланге СВО

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины сталкиваются с серьезными трудностями на восточном фланге в зоне проведения военной операции, заявил бывший глава пресс-службы генштаба ВСУ полковник Владислав Селезнев в интервью телеканалу НТА. По его словам, на этом участке российские военные имеют серьезное преимущество. Он отметил, что наиболее сложная ситуация складывается на Покровском, Кураховском и Краматорском направлениях. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Что касается ситуации на восточном фланге российско-украинского фронта, там ситуация намного более сложная. Три направления: Покровское, Кураховское и Краматорское — там противник задействует невероятное количество ресурсов, имеет серьезное преимущество и в артиллерийском вооружении, и в авиационной технике, — отметил он.

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал Игорь Романенко ранее заявил, что Вооруженные силы России выследят и уничтожат американские зенитно-ракетные комплексы Patriot в случае их переброски под Харьков всего за пару недель. По его словам, две батареи в районе города, о которых говорил украинский президент Владимир Зеленский, никак не повлияют на ситуацию. В Минобороны РФ пока не прокомментировали эту информацию.