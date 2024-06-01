Стало известно о поражении центра управления беспилотниками ВСУ ВС России ликвидировали составлявшую маршруты беспилотникам ВСУ группу

Фото: МО РФ

Вооруженные силы РФ поразили центр управления беспилотниками ВСУ, где специалисты разрабатывали летные задания для ударных БПЛА, сообщили в Минобороны России. По информации ведомства, к ударам привлекли оперативно-тактическую авиацию, дроны, ракетные войска и артиллерийские группировки. Отмечается, что за сутки ВС РФ также сбили 62 украинских беспилотника, 14 РСЗО HIMARS и три бомбы Hammer.

Оперативно-тактическая авиация беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерийскими группировками Вооруженных сил Российской Федерации нанесла удар по первому месту размещения групп технических специалистов, разрабатывавших летные задания для ударных беспилотных летательных аппаратов, — сказано в сообщении.

Ранее в пресс-службе Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам энергетики на Украине. В ведомстве уточнили, что поразить также удалось арсеналы хранения западного вооружения. Отмечается, что все поставленные перед российской армией цели были достигнуты.

В компании «Укргидроэнерго» до этого сообщили, что на Украине в ночь на субботу, 1 июня, были поражены две гидроэлектростанции (ГЭС). Отмечается, что ГЭС получили критический ущерб. Минобороны России эту информацию не комментировало.