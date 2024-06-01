На Украине сообщили о повреждении двух гидроэлектростанций Укргидроэнерго заявило о поражении двух ГЭС за ночь

Фото: МЧС Украины

На Украине две гидроэлектростанции (ГЭС) были поражены в ночь на субботу, 1 июня, следует из сообщения компании «Укргидроэнерго» в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Отмечается, что ГЭС получили критический ущерб. Кроме того, повреждения получили три энергетических объекта в Львовской области. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Противник обстрелял энергетические объекты в пяти регионах Украины, под ударом оказались и две гидроэлектростанции, — сказано в сообщении.

Ранее в пресс-службе Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам энергетики на Украине. В ведомстве уточнили, что поразить также удалось арсеналы хранения западного вооружения. Отмечается, что все поставленные перед российской армией цели были достигнуты.

В патрульной полиции подконтрольной Украине части Запорожской области до этого сообщили, что проезд через дамбу в районе Днепровской гидроэлектростанции закрыт. Движение было приостановлено после объявления в регионе воздушной тревоги. Там отметили, что объезд осуществляется через Арочный мост острова Хортица, а также через Новые мосты и Хортицкий район.