Стало известно о перекрытии проезда через дамбу Днепрогэс Патрульная полиция Украины сообщила о перекрытии проезда через дамбу Днепрогэс

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Проезд через дамбу в районе Днепровской гидроэлектростанции, расположенной в Запорожской области, закрыт, сообщает пресс-служба патрульной полиции подконтрольной Украине части Запорожской области. Движение было приостановлено после объявления в регионе воздушной тревоги.

Движение [в районе] Днепровской ГЭС временно перекрыто, — говорится в сообщении.

В патрульной полиции отметили, что объезд осуществляется через Арочный мост острова Хортица, а также через Новые мосты и Хортицкий район.

Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов ранее сообщил, что в подконтрольном украинским войскам городе Запорожье прогремели взрывы. По его словам, предварительно, есть прилеты ракет по местам, используемым ВСУ для ведения боевых действий. Минобороны России эту информацию не комментировало.

По всей территории Украины дважды за ночь объявлялась воздушная тревога. Минэнерго сообщало о повреждении энергообъектов в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Кировоградской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области и ДНР.

Военкор Александр Коц заявил, что Минобороны РФ, судя по всему, не верит в заявления украинских чиновников о плачевном состоянии объектов энергетики и продолжает их атаковать. Он добавил, что этой ночью были поражены объекты энергетики в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Ивано-Франковской областях. Также удар в очередной раз пришелся по машинному залу № 1 Днепрогэс.Минобороны РФ данную информацию не комментировало.