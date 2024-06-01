«Президент-лузер»: Зеленский ответил Трампу на план завершения СВО Зеленский назвал Трампа лузером из-за плана завершить конфликт на Украине

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил в интервью The Guardian, что Дональд Трамп будет лузером, если поддержит идею завершения конфликта на Украине компромиссом с Россией. По его словам, в ответ на нежелание Киева с этим мириться потенциальный глава Белого дома может пригрозить остановкой поставок.

Я не понимаю, неужели он хочет быть президентом-лузером? Давайте представим, что Трамп стал президентом и решил закончить военные действия за счет Украины. Например. И каким-то образом получил подтверждение от [президента РФ Владимира] Путина, что это стоп, это все, — отметил Зеленский.

Трамп на Либертарианском национальном съезде в Вашингтоне вновь пообещал прекратить украинский конфликт в случае переизбрания на пост главы Белого дома. По его словам, Соединенные Штаты потратили слишком много денег на Украину. Трамп пообещал остановить «поход» действующего президента США Джо Байдена к третьей мировой войне.

Вместе с этим экс-глава Белого дома заявил, что, если бы находился у власти в США, когда Россия начала СВО, он бы силой ответил на это решение. Он отметил, что в таком случае «разбомбил» бы Москву. По его словам, аналогичным образом он поступил бы, если Китай принял бы решение о военной операции на Тайване.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в ответ на это отметил, что многие политики на Западе и в США делают порой абсурдные и противоречивые заявления. По словам депутата, остается только разводить руками.