Трамп раскрыл, как США отреагировали бы на начало СВО при его президентстве Трамп: США ответили бы силой России на начало СВО при его президентстве

Фото: The White House/Shealah Craighead

Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон силой бы ответил на решение России о проведении СВО, если бы он в этот момент оставался на посту главы государства, передает The Washington Post со ссылкой на источники. Утверждается, что заявление политика прозвучало на одной из встреч со спонсорами предвыборной компании в Нью-Йорке.

По данным издания, Трамп заявил, что «разбомбил» бы Москву в случае начала боевых действий на Украине. По его словам, аналогичным образом он поступил бы, если бы Китай принял решение о военной операции на Тайване. Газета отмечает, что данное заявление очень удивило некоторых спонсоров.

Ранее профессор Школы международных отношений Пекинского университета Цзя Цинго выразил уверенность, что в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, которые пройдут в ноябре, в отношениях между Вашингтоном и Пекином обострилась бы конфронтация. По его мнению, бывший американский президент в случае своего переизбрания может возобновить характерную для него политику в отношении китайского государства.

До этого обозреватель газеты USA Today Ингрид Жак заявил, что нынешний президент США Джо Байден впал в панику из-за результатов опросов перед выборами. По ее словам, глава Белого дома публично отрицает свое поражение и утверждает, что итоги опросов ошибочны.