Военкор: ВСУ начали использовать западные ракеты для ударов по «старой» РФ Военкор Поддубный: ВСУ используют HIMARS для ударов по старым территориям России

Фото: U.S. Army/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил в Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины начали использовать системы вооружения западного производства для ударов по «старым» территориям РФ. По его словам, применение подобных ракет невозможно без специалистов, знакомых с их устройством. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Противник начал использовать системы вооружения западного производства для ударов по «старой» российской территории. Это обломки снарядов РСЗО M142 HIMARS. Расчеты ПВО армии России уничтожили в небе над Белгородской областью более 10 ракет, — заявил он.

Военкор добавил, что, вероятнее всего, все атаки были согласованы с западными кураторами. По его словам, это может говорить о решении США пойти на новый виток эскалации.

Ранее сообщалось, что российские силы противовоздушной обороны сбили два дрона Вооруженных сил Украины над Белгородской областью. Это произошло примерно в 15:30 по московскому времени.

Кроме того, ТАСС со ссылкой на корреспондента сообщал о более чем 20 взрывах в Белгороде. По информации агентства, в городе работала система противовоздушной обороны. Минобороны РФ эти сведения не комментировало.